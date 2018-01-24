Artık Urfa Dışına Gitmeye Gerek Yok!

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İNCEBIYIK bir yıllık süre içinde göz kapağı düşüklüğü sebebi ile kliniğimize başvuran yaklaşık 50 hastanın başarılı bir şekilde tedavi edildiğini ve hastaların artık il dışına gitmelerine gerek olmadığını söyledi.Göz kapağı düşüklüğü; kapağın normal seviyesinin altında bulunması durumudur. Daha çok yeni doğan bebeklerde ve yaşlılarda görülmekle birlikte her yaşta görülebilen göz kapağını kaldıran kaslardaki zayıflama ya da yerinden ayrılma ile ilgili bir hastalıktır.Yeni doğanlarda görülen göz kapağı düşüklüğü sinir ve kas gelişim bozukluğuna bağlı iken yaşlılarda görülen göz kapağı düşüklükleri çoğunlukla kasın tutunma yerinden ayrılması ile ilişkilidir. Bunun dışında sinir felçlerine, miyastenia gravis gibi kas hastalıklarına ve göz kapağındaki kitlelerin yerçekimi etkisine bağlı olarak da göz kapağı düşüklükleri görülebilir.Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi çoğunlukla cerrahidir. Çocuk hastalar dışındaki yaş grubunda lokal anestezi yeterlidir, çocuklarda ise genel anestezi tercih edilir. Göz kapağını kaldıran etkisi zayıflamış kas tamir edilir ya da göz kapağı askı yöntemi ile kaldırılır. Özellikle yeni doğanlarda ve çocuklarda görülen göz kapağı düşüklükleri göz tembelliğine neden olabileceğinden tedavisi önceliklidir. Yaşlılığa bağlı görülen göz kapağı düşüklükleri ise görüş alanını daraltır, kişinin yorgun görünmesine neden olur ve ileri vakalarda görmeyi sağlamak için baş pozisyonun değişmesine sebep olabilir.Hastaların çoğunluğu lokal anestezi ile ameliyat edildiği için genellikle aynı gün taburcu olurlar. 1 hafta sonraki kontrollerinde dikişleri alınır. 3 günlük dinlenme periyodunun ardından hastalar günlük işlerine geri dönebilirler.