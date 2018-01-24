Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Afrin Operasyonu Basın Açıklaması

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu için düğmeye basıldı. Afrin’de zulüm eden terörist örgütleri yok etmek üzere havadan ve karadan harekata başlandı. Allah kahraman Türk askerlerimizin yardımcısı olsun, onları kötülüklerden korusun.Mehmetçiğimizin, sonuna kadar haklı olduğumuz bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur.Askerlerimizin kayıp vermeden zafer haberleriyle dönmesini bütün kalbimle diliyorum.Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekât, terör örgütlerine gereken mesajı verecektir. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda yek yürek olmuştur.Dualarımız onlar için.
Bitlis Hizan’da gerçekleşen operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu Şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh KULAOĞLU, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi ÖZ, Jandarma Uzman Çavuşlar Durmuş TEK, Yüksel KAPDAN ve Ali TAŞTEPE’ye Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim.
Salih Serdal BUCAK
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Yorum Yap