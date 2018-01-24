Urfa'da ki Suriyelilerden,harekata katılmak için başvuru

Konya'da yaşayan 18-45 yaşlarındaki çok sayıdaki Suriyeli sığınmacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için sosyal medyada örgütlendi.

Ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı ile tekbirler getirerek Konya Askerlik Şubesi'ne gelen yaklaşık 150 Suriyeli, Afrin'deki harekatın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Askerlik Şubesi önünde uzun kuyruk oluşturan sığınmacılar, "gönüllü askerlik" dilekçesini doldurarak yetkililere teslim etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için dilekçe verdiler

Aydın'da da Ahıskalı Türkleri ile Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklu yaklaşık 60 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için müracaat etti.

Aralarında kadınların da olduğu, ellerinde Türk bayrağı ve "Tek umut Türkiye", "Afrin için tek yürek", "Bizi de askere alın" yazılı dövizler taşıyan grup, Aydın Askerlik Şubesi önüne geldi.

Ahıskalı Türkleri ile Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklulardan oluşan yaklaşık 60 kişi, gönüllü askerlik formunu doldurarak dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.

Şanlıurfa'da Suriyelilerin gönüllü askerlik başvurusu

Şanlıurfa'da bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik için Şanlıurfa Askerlik Şubesi'ne başvuru yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla şube önünde toplanan Suriyeliler, terör örgütü PYD/PKK aleyhine sloganlar atarken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sevgi gösterilerinde bulundu.

Dilekçelerini teslim eden gruptakiler, şube önünden ayrıldı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'deki sığınmacılardan başvuru

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Adana'ya sığınan 50 Suriyeli, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı önünde toplanan Suriyeli sığınmacılar daellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı, dua etti.

Daha sonra askeri yetkililerle görüşen Suriyeliler, harekata katılmak için dilekçe verdi.

Osmaniye'de de Askerlik Şubesi önüne gelen 200 Türkmen, Türk bayraklarıyla sloganlar attı, tekbir getirdi.

Suriyeli Türkmenler, dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etti.