Urfa'da Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TSK'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takip edildi.

Bu kapsamda Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar çerçevesinde Kütahya'da sosyal medyada terör propagandası yapan bir doktor yakalandı. Diyarbakır'da 17, Muğla'da 5, Mardin'de 3, Muş'ta 4, Ankara'da 9, Van'da 6, Ağrı'da 2, Mersin'de 5, Şanlıurfa'da 7, Iğdır'da 5 ve Bingöl'de ise 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli üç ildeki operasyonda ise 23 şüpheli yakalandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ise 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ağrı ve Muğla'da tutuklama

Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven de yer aldı.

Ağrı'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de iki kişinin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmalarına hükmedildi.