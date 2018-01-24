Yüzlerce üst düzey, bürokratların bulunduğu Bakanlıktaki 15 kişilik Şanlıurfalı nedeniyle bakanlığın adı 'Fakıbaba bakanlığı hemşehri çitfliğine çevirdi ' olarak adlandırıldı.Diğer bakanlıklarda da benzer durumların olmasına rağmen özellikle Fakıbaba aleyhine haber yapılması dikkat çekti.ALİ EKBER ERTÜRK - SÖZCÜ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şanlıurfalılar Bakanlığı'na döndü. Şanlıurfalı Ahmet Eşref Fakıbaba, hemşehrilerini bakanlıkta üst düzey görevlere getirdi.Genel müdürlük makamından daire başkanlıklarına kadar çok sayıda koltuğa, Fakıbaba'nın seçim bölgesi olan Şanlıurfalılar getirildi. Şanlıurfalı, aynı zamanda bakanın yeğeni olan Esin Nazlı Nacar da Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.İŞTE O İSİMLER–Şanlıurfalı Ferda Yıldırım, Et Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na vekaleten atandı.– Şanlıurfalı Müslüm Beyazgül, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.– Şanlıurfalı Halil Fincan, Personel Genel Müdürlüğü'ne atandı.– Şanlıurfalı Emin İzol, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na vekaleten atandı.– Şanlıurfalı Habib Aslan, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na atandı.– Şanlıurfalı Fevzi Yücetepe, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.– Şanlıurfalı Fatih Akça, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na atandı.– Şanlıurfalı Nihat Sabuncu, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığı'na atandı.– Şanlıurfalı sosyoloji mezunu olan İskender Yüksel “Bakanlık Müşaviri” olarak atandı.