Protokol İmzalandı...

Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen imza töreni programında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine değindi.Konuşmasına, sanayicilerin böyle bir işbirliği protokolüne paydaş oldukları için teşekkür ederek başlayan Rektör Taşaltın: “Üniversite sanayici arasında oluşan yanlış algıların kırılması için bu protokol çok önemli. Üniversitenin sadece teorik eğitim veren bir kurum olduğu algısı hâkimdi. Üniversitenin gözünde ise sanayicinin sadece işini düşündüğü gibi bir algı vardı. Bu protokolle bu tür algıları tamamen kıracağız İnşallah. Bilginin gücüne tam olarak inanırsak, diğer alanlar gibi sanayi alanında da büyük mesafe kaydederiz. Buna hem Şanlıurfa’nın hem de Türkiye’nin büyük bir ihtiyacı vardır” dedi.Daha sonra söz alan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yunus Emre Aksu: “Şehirlerin iki lokomotifi vardır. Bunlardan biri sanayi, diğeri de üniversitedir. Bu iki kurum işbirliği içerisinde olursa, güzel işler başarırsa, o şehirler kesinlikle kalkınır. Biz sanayi bölgesi olarak üniversitemizle her konuda çalışmalara devam edeceğiz. Her projede üniversitemizle paydaş olmaya devam edeceğiz” diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa ise konuşmasında, Üniversite-Sanayi işbirliği ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin son dönemlerini uygulamalı eğitim görerek geçireceklerini söyledi.İmzalanan protokol ile Üniversite-Sanayi işbirliği artırılıp, endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirilerek, öğrencinin gerçek iş hayatına hazırlanmasına yardımcı olunmaya çalışılacak. Ayrıca mezunların istihdam oranını artırma, teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.Düzenlenen program, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından projenin paydaşları olan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yunus Emre Aksu ve iş adamlarına plaket vermesinin ardından imza töreniyle sona erdi.İşte imza protokolune destek veren firmaların isim listesi: