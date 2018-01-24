Karaköprü'deki okullar dezenfekte ediliyor

Öğrencilerin ve eğitimcilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim çalışmalarını gerçekleştirmesi amaçlayan Karaköprü Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı.Temizlik İşleri Müdürlüğü 'ne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçedeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulunda dezenfekte yaparak okulu eğitim döneminin ikinci yarıyılına hazırladı.Belediye ekiplerinin çalışması ile öğrencilerin kullandıkları sınıflar ve diğer toplu alanlar dezenfekte edilerek, mevsim şartlarında; temas ve solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı koruma hedeflendi. Dezenfeksiyon çalışmaları ile öğrencilerin yarıyıl tatili dönüşü eğitim ve öğretimlerine daha sağlıklı ortamda devam etmeleri amaçlanıyor.Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu Müdürü Yusuf Polat yapılan çalışmadan dolayı Karaköprü Belediyesi ekiplerine teşekkür ederken, dezenfeksiyon yapılan okullarında çocukların daha temiz ve sağlıklı ortamda eğitim alacağını dile getirdi.