Kürt Aile Urfa'ya Sığındı,PYD/PKK'nın başı Afrin'de koparılmalıdır

Ülkesindeki iç savaşta direndiği için hapse atıldıktan sonra 10 çocuğuyla yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan 67 yaşındaki İbrahim Abdullah ve ailesi, PYD/PKK'lı teröristlerin mağdur ettiği binlerce Kürt kökenli sığınmacı arasında yer alıyor.

Ailenin, terör örgütünün zorla silah altına alma kararına direnen iki oğlundan biri ayağından kurşunlanırken, diğeri ise yaklaşık 2 yıldan bu yana cezaevinde bulunuyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Abdullah'ın ailesi ise Türk vatandaşların misafirperverliği sayesinde hayata tutunuyor.

Ülkelerinde terör örgütü PYD/PKK'nın baskı, şiddet ve zulmünün bir an önce sona ermesini bekleyen Abdullah, evlerine dönecekleri günün hayaliyle yaşıyor.

"Suriye için kanserdir"

İbrahim Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.

Terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ’ın Suriye'deki bir planın iki ayrı yüzü olduğunu vurgulayan Abdullah, terör örgütlerinin Suriye'deki birçok şehri yakıp yıktığını dile getirdi.

PYD/PKK'nın kendisiyle aynı fikirde olmayan Arap, Türk veya Kürt kökenli vatandaşları dinlemeden sınır dışı ettiğini anlatan Abdullah, şunları kaydetti:

"PYD/PKK Suriye için bir kanserdir, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. PYD/PKK’nın başı Afrin'de, kolları Ayn-el Arap'ta, ayakları ise Haseke'dedir. Bu PYD/PKK’nın başı Afrin'de kopartılmalı. Afrin için şu an ağlayanlar niye daha önce Haseke ve Rakka için hiç gözyaşı dökmedi. Şehirler yerle bir edildi, yüzlerce kişi sınır dışı edildi şimdi niye Afrin'e ağlıyorsunuz da Haseki ve Rakka'ya ağlamadınız. Kürt vatandaşlarımız Afrin'de bizim kardeşlerimizdir, Afrin Kürt ile Arap aslında birbirinden farksızdır. Afrin'de PYD/PKK’nın asıl zulmünü de şu an orada bulunan vatandaşlarımız çekiyor."

Abdullah, terör örgütü PYD/PKK tarafından hapse atıldığını belirterek, "PYD/PKK kardeşimi ve çocuklarımı aldı. Şimdi kaçıp o zulümden buraya geldim." dedi.

"Türkiye geldikçe zulüm kalkıyor"

Suriyeli sığınmacı Kürtlerden Abdullah Nuri de iki oğlunu PYD/PKK zulmünden kaybeden acılı bir baba olarak sığındığı Türkiye'de diğer 4 çocuğuyla yaşamını sürdürüyor.

Bir oğlunu Rasulayn'da diğerini ise Rakka'da teröristlerin hain kurşunlarıyla kaybettiğini belirten Nuri, yaklaşık 2 yıldır sınıra en yakın güvenli kent olan Şanlıurfa'da ülkesine döneceği günü bekliyor.

Nuri, uluslararası arenada PYD/PKK'nın herkes tarafından bir terör örgütü olarak bilindiğini söyledi.

Terör örgütü ve uzantılarının yıllarca kendilerini mağdur ettiğini anlatan Nuri, "Kaçarak Türkiye'ye sığındık. Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizde bir düzen kurulur ve inşallah PYD/PKK zulmünden kurtulmuş oluruz. Mülteciler burada Fırat Kalkanı gibi bir sonuç olursa yine birçok sığınmacı can ve mal güvenliğini görünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesine döner. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına bize bu savaşta yardım ettiği için teşekkür ederiz. Türkiye olmasaydı bu savaş yıllarca sürmeye devam ederdi. Çok sürdü zaten Türkiye kurtarmasa bizi kimse kurtaramazdı, Türkiye geldikçe zulüm kalkıyor." diye konuştu.

Sığınmacılardan Hüseyin Nasır ise terör örgütü PYD/PKK'nın Türkiye'nin desteğiyle iyice zorda bırakıldığını söyledi.

Teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı sayesinde hızla bölgeden çekildiğini anlatan Nasır, ülkelerine dönecekleri günü özlemle beklediklerini sözlerine ekledi.