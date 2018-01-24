Diyanet İşleri Başkanı Urfa'ya Geliyor

27 Ocak 2018 Cumartesi günü sabah namazını Dergah Camisinde kıldıktan sonra Urfa halkıyla sohbet edecek olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu buluşmayla beraber 2 gün Urfa’da kalacak. Başkan Ali Erbaş’a Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Eşlik edecek.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Urfa Programı şu şekilde;