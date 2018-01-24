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Bu haber 24 Ocak 2018 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​TFF URFASPOR'U BİTİRMEK Mİ İSTİYOR?

Pazar günü oynanan Niğde Belediyespor maçında taraftarların hiçbir kötü ve çirkin tezahürat da bulunmamasına rağmen maçın temsilcisi tarafından disiplin kurunla sevk edilmesi tepkilere yol açtı.

​TFF URFASPOR'U BİTİRMEK Mİ İSTİYOR?

Maçın temsilcisi Ercüment Tapçı tribünde fotoğraf çeken taraftarlara müdahale ederek TFF’den izin almadan çekim yapamayacaklarını belirterek maç başlamadan ortamı germeye başladı. Bununla da yetinmeyen temsilci Ercüment Tapçı basın tribününde haber amaçlı fotoğraf çeken basın mensuplarına da müdahale ederek görüntü almalarına engel oldu.

Taraftarların fotoğraf çekmesine yasak engeli koyan Temsilci Ercüment Tapçı kendi ve gözlemcinin fotoğrafını çekmesi için bir görevliden yardım isteyince taraftar da esprili bir şekilde Tapçı’ya tepki vererek: “Sayın temsilci fotoğraf çekmek yasak diyorsunuz ama kendiniz selfie yapıp, ayrıca görevliden yardım isteyerek hatıra fotoğraf çektiriyorsunuz. Siz de izin aldınız mı?” diyerek medeni ve seviyeli bir şekilde tepkilerini dile getirdiler.

Yine aynı temsilci maç içerisinde taraftarların hiçbir şekilde çirkin ve kötü tezahürat yapmamasına rağmen raporuna çirkin ve kötü tezahürat ekleyerek Urfaspor’u disiplin kuruluna sevk etti.

Türkiye futbol liglerinde tüm maçlarda taraftarların fotoğraf çekmesine engel olan başka bir temsilci şimdiye kadar ne duyuldu ne de görüldü. Ercüment Tapçı’nın bu kuralı kime neye göre uyguladığı merak konusu oldu.

ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 21.01.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "Çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "Saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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Spor
​TFF URFASPOR'U BİTİRMEK Mİ İSTİYOR?
​TFF URFASPOR'U BİTİRMEK Mİ İSTİYOR?
Pazar günü oynanan Niğde Belediyespor maçında taraftarların hiçbir kötü ve çirkin tezahürat da bulunmamasına rağmen maçın temsilcisi tarafından disiplin kurunla sevk edilmesi tepkilere yol açtı.
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