Bölge’nin en modern mekanı açıldı…

Şanlıurfa’nın tanınmış simalarından Mehmet Yılmaz ve Ömer Yıldırım’ın ortaklığıyla hizmete giren KafePi & Bistro’nun açılışını Şanlıurfa’nın tanınmış isimlerini bir araya getirdi.Mehmet Yılmaz ve Ömer Yıldırım’ın ortaklığıyla kurulan KafePi & Bistro’nun Şanlıurfa’nın gerek ekonomi gerekse iş istihdamına katkı sağlayacağına inanan Genç İşletmeci Yılmaz, “Bölgenin en nezih ve en ferah ortamını değerli Şanlıurfa halkına sunmaktayız. Açılışta bizleri yalnız bırakmayan değerli davetlilerimize teşekkür ederiz.” Açılış kurdelesini ise, MİSİAD İl Başkanı Ömer Ağ, Cumhuriyet Savcısı Fatih Acemoğlu, Eski Il genel Meclis Başkanı Mustafa Yavuz ve İş Adamı Celal Koç beraberinde kesildi. Daha sonra ise davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekilip ikramlarda bulunuldu.