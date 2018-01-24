Hilvan'da, Milli Birlik ve Beraberlik İçin Türk Bayrağı Dağıtıldı

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiği bu günlerde, milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması amacıyla Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, emniyet müdürü ve bölük komutanı ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, her zaman dua gibi bir ve diri olmalıyız dedi.Bayık, Dış güçlerin ülkemize karşı aldıkları düşmanca tavırlarına karşı, bizim de bir ve beraber olmamız lazım. Milli birlik ve beraberliği yaşamak ve yaşatmak lazım. Bizler kalben ve ruhen bir olduğumuz sürece hiç bir güç bileğimizi bükemeyecek ve parçalamak istedikleri bu ülkenin gücü karşısında diz çökeceklerdir. Bu amaçla esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek şanlı bayrağımızı armağan ettik şeklinde konuştu.Yaptıkları esnaf ziyaretinde Türk Bayrağı dağıtan Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Rabbim milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın inşallah. Dualarımız ve temennimiz başlatılan harekatta muzaffer olmamızdır dedi.