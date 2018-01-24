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Bu haber 24 Ocak 2018 10:54:49 Tarihinde eklenmiştir.

Kur'an Kursunda Öğrenci Darp Edildi

​Kur’an kursundaki Urfalı öğrenci darp edildi. İlçe Müftüsü emniyetteki tanıdıklarını araya katarak kamera kaydını isteyen aileye kayıtlar verdirmedi.

Kur'an Kursunda Öğrenci Darp Edildi

Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde bulunan bir Kur’an kursunda Urfalı öğrenciyi darp ettikleri iddia edildi. Çocuklar, velilerine dayak yediğini söyledikleri sırada aileler; Kur’an eğitimi almak istemedikleri için bahane ürettiklerini düşünerek olayın çok da üstünde durmadılar. Fakat yaşanan son olay aileleri çileden çıkardı.

Kur’an Kursunda eğitim gören Urfalı Ahmet çay isimli öğrenciyi, Mehmet Ali Güzel isimli bir eğitimci darp etti. Aynı Kur’an kursunda hafızlık yapan bir kişinin şikâyeti üzerine harekete geçen aile, soluğu emniyette aldı. Ekiplerin yönlendirmesiyle Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesinden darp raporu alındı.

Kur’an Kursundaki kamera kayıtlarını isteyen aile ise istediği kayıtları alamadı. Kırıkhan İlçe Müftüsü Mekki Solmaz emniyetteki tanıdıklarını devreye koyarak ailenin kamera görüntülerini almasını engellediği iddia edildi. 
Urfalı Çay ailesi durumu bakanlıklara bildirmek üzere harekete geçti.


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Kur'an Kursunda Öğrenci Darp Edildi
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