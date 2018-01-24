4 Yıldır Urfa'dalar,Teröristler evlatlarını almasın diye vatanına dönemiyor

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve bir süre önce eşini kaybeden 74 yaşındaki Suriyeli Şemsi Ali, PYD/PKK'lı teröristlerin çocuklarını almasından korktuğu için vatanına dönemiyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin Suriyeli Kürt, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) oluşturulan Şanlıurfa'daki Suruç Çadır Kenti'nde yaşamını sürdürüyor.

Yeni yuvalarında kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Türkiye'ye minnet duygularını dile getiren Suriyeli Kürtler, topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütü PYD/PKK'nın baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle evlerine dönemiyor.

Çadır kentte yaşayan sığınmacılardan 74 yaşındaki 11 çocuk annesi Şemsi Ali ise köyünü, evini ve arazilerini bıraktığı bölgeye teröristlerin çocuklarını zorla almasından korktuğu için gidemiyor.

Eşinin mezarının nerede olduğunu bilmiyor

Yaşadığı acı dolu günleri anlatırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Suriyeli Ali, AA muhabirine, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce buraya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını ama her zaman kafalarında ülkelerine dönme arzularının bulunduğunu aktaran Ali, çok istemelerine rağmen, PYD/PKK'dan korktukları için binbir emekle yaptıkları evlerine gidemediklerini dile getirdi.

Şemsi Ali, kocasının vatanına hasret öldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimiz, arazilerimiz alındı, bir şeyimiz kalmadı. Eşim ölene kadar Suriye'ye dönmeyi istiyordu ama bu gerçekleşemedi. Öldükten sonra cenazesini ancak Kobani'ye (Ayn el Arap) gönderebildik. Mezarının nerede olduğunu bilmiyorum, ziyaret edemiyorum. Şimdi çocuklarım yetim kaldı. Kızlarım evlilik çağında, küçük oğlum benim her şeyim. Çocuklarım burada çalışıyorlar, nasıl gidebiliriz ki. Eğer Suriye'ye dönersek oğlumu zorla silah altına alacaklar. Kızlarım da büyüdü maalesef onları da alıyorlarmış. Ben çocuklarımı nasıl onlara verebilirim? O yüzden dönmüyorum. Yoksa hiçbir güç beni burada tutamazdı. Eşim memleketime hasret öldü ama çocuklarım dönmek istemiyorlar. Çünkü PYD'nin yaptığı zulümden korkuyorlar. Biz ülkemizde savaş istemiyoruz. Artık bu vahşetin sona ermesini temenni ediyoruz."

Teröristler evlerini yaktı

Eşi ve üç kızıyla çadırda kalan Neceh Muhammed ise savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını ifade ederek, terör örgütü PYD/PKK'nın baskıları nedeniyle evlerine dönemediklerini söyledi.

Muhammed, "Onlardan olmadığımız için PYD'liler Kobani'de evimizi yaktı. Onların kesinlikle DEAŞ'ten farkları yok, ikisi de insanlara işkence ediyor. Benim oğlum yok, üç kızım var ve orada kalsaydım yavrularımı saçma sapan bir şekilde askere alacaklardı. Benim eşim imam ve biz inançlı insanlarız. Kızlarımızın bu şekilde gitmesine izin veremeyiz. PYD/YPG orada olduğu sürece Suriye'ye dönmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.