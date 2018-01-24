Urfa'ya Sığındılar,'Terör örgütüne asker olmak istemiyorum'

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Sido ailesi, terör örgütü PYD/PKK'nın çocuklarını zorla askere almasından korktuğu için vatanına dönemiyor.

Ayn el-Araplı (Kobani) Sido ailesi, Suriye'deki iç savaştan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin Suriyeli Kürt'ün barındığı Şanlıurfa'daki Suruç Çadır Kenti'nde yaşamını sürdürüyor.

Topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütü PYD/PKK'nın baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle evlerine dönemeyen ailenin 18 yaşındaki kızı Welantin Sido, çadır kentteki kurslara katılıyor.

Hayatının baharında vatanından koparılan genç kız, ülkesine döndüğü takdirde terör örgütünün kendisini ve iki kardeşini askere almasından korkuyor.

Suriye'de hiç okula gitmeyen Sido, çadır kentte devam ettiği kurslarda okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Welantin Sido, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce çatışmaların yoğunlaşması üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını ve burada en güzel şekilde ağırlandıklarını ifade etti.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Ayn el-Arap'ta insanlara şiddet uyguladığına dikkati çeken Sido, şunları kaydetti:

"Suriye'de bir evimiz ve bahçemiz vardı ama talan edilmiş. Bazı akrabalarımız orada ve çok sıkıntı çekiyorlar. O yüzden buradan gitmek istemiyorum. Burada rahatımız yerinde. Çalışıyorum, kurslara katılıyorum, her şeyimiz karşılanıyor. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Orada bir evimiz artık yok ama her şeye rağmen PYD oradan giderse biz de dönmek isteriz. Şu anda gidemeyiz. PYD bölgede insanlara çok zulmediyor, onlar kesinlikle Kürtleri temsil etmiyorlar. Genç kızları ve erkekleri zorla askere alıyorlar ama ben terör örgütüne asker olmak istemiyorum. Bu yüzden zaten dönemiyoruz. İnsan vatanını, yakınlarını, doğduğu yerleri tabii özlüyor ama gidemiyoruz işte. Orayı yeniden inşa edeceklerini ve insanlara güzel imkanlar sağlayacaklarını iddia ediyorlardı ama hiçbirini gerçekleşmediler. Orada insanlar çok kötü şartlarda ve baskı altında yaşıyor."

"PYD en büyük zulmü Kürtlere yapıyor"

Baba Bozan Sido (55) ise Suriye'deyken evleri ile bahçeleri olduğunu, eşi ve üç çocuğuyla bu sayede mutlu bir hayat yaşadıklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye saldırmasının ardından Türkiye'ye sığındıklarını hatırlatan Sido, daha sonra bölgeyi ele geçiren PYD/PKK nedeniyle de evlerine dönemediklerini vurguladı.

Terör örgütü PYD/PKK nedeniyle vatan hasretinin her geçen gün arttığını ifade eden Sido, şöyle konuştu:

"Savaş başlayınca buraya geldik ama çatışmalar bitti. Bu kez de PYD'nin zulmü başladı, bölgedeki insanlara çok kötü muameleler yapılıyor. Evimizi, bahçemizi talan etmişler. İkisi kız üç çocuğum var. Oraya dönersek PYD onları zorla savaşa götürecek. Bunu kabul edemem çünkü ne için savaştıkları belli değil. Kürtler için mücadele ettiklerini iddia ediyorlar ama onlar yüzünden en büyük zararı gören Kürt halkı oluyor. Gerçekten bizim için mücadele etselerdi, ben de gider onlarla savaşırdım. Onların yüzünden biz vatanımıza hasret kalıyoruz."

Ailenin en küçük çocuğu olan 14 yaşındaki Cuma Sido ise terör örgütü PYD/PKK'dan korktukları için Suriye'ye dönmek istemediklerini aktardı.