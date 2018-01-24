Vali Erin'den Gece Yarısı Denetimi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün gece Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine giderek sınır güvenliği hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu.Gece saat 02.30 sularında Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına giden Vali Erin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken en üst düzeye çıkarılan sınır güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.Vali Erin’in gece yarısı Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da bulundu.Vali Erin ve beraberindekiler, ilerleyen saatlerde ilçenin farklı noktalarında nöbette bulunan özel harekat polislerini de ziyaret ederek, hayırlı görevler diledi.