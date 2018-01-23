Urfa Kara Listede!

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren “Umut Vakfı”, Türkiye’deki silahlı şiddetin yani işlenen cinayetlerin haritasının bulunduğu “Silahlı Şiddet Raporu”nu yayınladı.

2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı…

2 bin 187 kişi bireysel silahla öldürüldü

2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3 bin 529 kişi de yaralandı…

Umut Vakfı resmi rakamlara ulaşamadığı için raporu gün gün yerel ve ulusal medyayı takip ederek hazırlıyor.

Vakıf ilk çalışmasını 2015’te yapmıştı. Rapor üç yıldır hazırlanıyor.

Yıllık raporlara göre 2015 yılında Türkiye genelinde bireysel silahlı 2 bin 175 olay medyaya yansıdı; 2016’da ise yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 olay.

2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015’e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı…

Raporda “Hastanelere kaldırılan bu yaralıların ne kadarının daha sonra öldüğünü tespit etmemiz mümkün değil” notu düşülmüş. Yani yaralı sayısı haberin basına yansıdığı ilk haberdeki bilgilerden elde edilen toplam.

Şiddet olaylarında kullanılan silahlar

Silahlı şiddet olaylarının yüzde 80’inde ateşli silahlar: 1352 tabanca, 1422 tüfek. Yüzde 20,58’inde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletlerin kullanıldı.

Ateşli silahların kullanıldığı olaylara ayrıntılı bilgisi şöyle: 116 olayda beylik silahı (yüzde3,32), bir kaçında suikast silahları glock, uzi marka olmak üzere toplam 1352 olayda tabanca (yüzde 35,37), 1.422 olayda da avdan havalıya, Keleşten MP-5 makinalıya her çeşit tüfeğin (yüzde40,70) kullanıldı.

Raporda bir özel not düşülmüş: “Bir olayda ise ki olay yeri Antalya, tarih 18 Mayıs ve içeriği “Kadın Cinayeti” dinamitle katliama tanık olduk geride bıraktığımız yıl…”

Silah olmak bakkaldan ekmek almak kadar kolay

Raporda silaha ulaşmanın kolaylığı şu örnekle açıklanıyor. Konya’da beş kişiyi öldüren kişi 10 bin TL’ye Kalaşnikof siparişi vermiş. “Maalesef bakkaldan peynir ekmek almak kadar kolay… Cezası da sadece ruhsatsız da olsa üç kuruş ve hapis cezası uygulanmıyor. Ve gördük ki, bu olayda sipariş verdiği Kalaşnikof’un yerine kendisine üç pompalı tüfek verilmiş… Kalaşnikof eline geçse amacı daha da büyük bir katliam yapmakmış ve cinayetlerine siparişini yanlış getirenden başlamış…”

Bölgelere göre silahlı şiddet grafikleri

Güneydoğu Bölgesi

Güneydoğu’da 421 olay basına yansıdı. Antep’te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 124 silahlı şiddet olayı basına yansıdı bölgede en çok şiddet olayının yaşandığı ikinci kent Urfa’da yüzde 31’lik artışla 98 olay basına yansıdı. Diyarbakır’da 71, Adıyaman’da 41, Mardin’de 28, Batman’da 26, Siirt’te 15, Kilis’te 10, Şırnak’ta 8 silahlı şiddet basına yansıdı.

Ölüm ve yaralanma rakamlarında 2017 yılının cinayet haritasında ilk 11’a giren iller:

1 – İstanbul (245 ölü, 316 yaralı)

2 – Adana (123 ölü, 195 yaralı)

3 – İzmir (114 ölü, 91 yaralı)

4 – Antalya (101 ölü, 103 yaralı)

5 – Gaziantep (87 ölü, 115 yaralı)

6 – Konya (84 ölü, 168 yaralı)

7 – Şanlı Urfa (80 ölü, 153 yaralı)

8 – Ankara (67 ölü, 187 yaralı)

9 – Bursa (66 ölü, 85 yaralı)

10 – Samsun (61 ölü, 223 yaralı)

11- Sakarya ( 49 ölü, 113 yaralı) (HK)

(Kaynak: bianet.org)