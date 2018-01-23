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Bu haber 23 Ocak 2018 22:56:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Kaçak Et Operasyonu...

Haliliye Belediyesi Zabıta Ekipleri ticari amaçlı kaçak kesim yapan bir şahsa ait ikamette yaptığı denetimde kaçak et ele geçirdi.

Urfa'da Kaçak Et Operasyonu...

Haliliye Belediyesi Zabıta Ekipleri dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde kaçak kesim yapıldığına dair gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbar üzerine Atatürk Mahallesi 12. sokakta bulunan bir evde kontrole giden zabıta ekipleri, yapılan aramalarda ticari amaçla kesildiği anlaşılan kilolarca et ele geçirdi. 

Ekiplerin incelemelerinin ardından etler incelenmek üzere Et ve Süt Kurumuna götürüldü. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri kesimi yapan şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların sağlığı için denetim ve kontrollerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. 

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Sağlık
Urfa'da Kaçak Et Operasyonu...
Urfa'da Kaçak Et Operasyonu...
Haliliye Belediyesi Zabıta Ekipleri ticari amaçlı kaçak kesim yapan bir şahsa ait ikamette yaptığı denetimde kaçak et ele geçirdi.
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