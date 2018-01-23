Urfa'da Kaçak Et Operasyonu...

Haliliye Belediyesi Zabıta Ekipleri dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde kaçak kesim yapıldığına dair gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbar üzerine Atatürk Mahallesi 12. sokakta bulunan bir evde kontrole giden zabıta ekipleri, yapılan aramalarda ticari amaçla kesildiği anlaşılan kilolarca et ele geçirdi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından etler incelenmek üzere Et ve Süt Kurumuna götürüldü. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri kesimi yapan şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların sağlığı için denetim ve kontrollerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.