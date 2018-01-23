Urfa’da Deprem...!

Bu haber 23 Ocak 2018 22:50:07 Tarihinde eklenmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye; Bugün saat 10.40 sıralarında GUZELYURT-(SANLIURFA)1.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 3.9 kilometre altında meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.