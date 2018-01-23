Türkiye Judo Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda Şanlıurfalı judocu Türkiye 3.’sü oldu.Türkiye Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Şampiyonası, 19-21 Ocak tarihleri arasında Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda yapıldı. 70 ilden 836 sporcunun milli takım kadrosuna girebilmek için madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Şanlıurfa’yı 55 kiloda temsil eden Mahmut Ekinci, Türkiye 3.’sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Şampiyona sonrasında bir açıklama yapan Şanlıurfa Judo İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu, "Mersin’de 70 ilden 836 sporcunun katıldığı şampiyonada ilimize Türkiye 3.’lüğü kazandırdığımız için mutluyuz. Şanlıurfa judo ailesi olarak altyapı çalışmalarımıza ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlıurfalı judocularımızın başarıları ilk değil, son da olmayacaktır. Milli takımda ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.