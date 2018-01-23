Urfa'da Suriye Tedbiri!

Urfa-Suriye sınırında olası saldırılara karşı önlemler en üst düzeye çıkarıldı.Ülkemizin güvenliğini ve huzurumuzu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmeye yönelik “Zeytin Dalı Harekatı” akabinde Şanlıurfa'da güvenlik durumu ve alınacak tedbirler gözden geçirildi.Vali Abdullah Erin başkanlığında öncekigün Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya; 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk katıldı.