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Bu haber 23 Ocak 2018 22:34:40 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesinden Büyük Adım...

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik programlar açılıyor.

Harran Üniversitesinden Büyük Adım...

Sanayicinin teknik eleman sorununu çözecek programlar açılması için çalışma başlattıklarını belirten Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, “İlimiz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Hazır Giyim Sanayi Bölgesi Küme Koordinasyon Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Bu yapı, Hazır Giyim Sanayicilerine ayrılmış bulunan 350 dekar alan içerisinde inşa edilmekte olup, tamamlandığında toplam 6 bin kişiyi istihdam edecektir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu kurumlarının ve ilgili alandaki özel sektörün isteği doğrultusunda ihtiyaç duyulan Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının açılması talebinde bulunulmuştur” dedi. 

Bu doğrultuda, Yüksekokula gelen taleplere yönelik, iş dünyası, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu sorumluluk sahibi ve görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirmek amacıyla Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının açılması için Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru yapıldığını belirten” Sarıışık, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmaların; % 25’inin Gıda sektöründe, % 55’inin Tekstil sektöründe yer aldığından bu sektörlere yönelik açılacak bölümlerin ihtiyaca cevap verebileceğini söyledi. 

Doç. Dr. Sarıışık ayrıca, Şanlıurfa ilinde en fazla iş açığı olan mesleklerin; Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili), Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı, Satış Danışmanı diye sıralandığını, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde açılması ile Hazır Giyim Sektöründe gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacının giderileceğini belirtti.
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Harran Üniversitesinden Büyük Adım...
Harran Üniversitesinden Büyük Adım...
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik programlar açılıyor.
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