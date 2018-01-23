Lotus Hastanesi İle Hastane İle Oda Arasında İndirim Protokolü Yapıldı

23 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak anlaşmaya göre Lotus Hastanesi, Şanlıurfa Elektrik ve Elektronikçiler Odası personeli, yönetim kurulu ve üyeleri ile birinci derece yakınlarına tetkik, röntgen, otelcilik hizmeti, cerrahi müdahale, doğum, sezaryen gibi sağlık hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulayacak.

Oda ve hastane arasında indirimi sağlayacak protokol Şanlıurfa Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Emin Fenerli ile Lotus Hastanesi Temcilcisi Metin Dağ arasında imzalandı. Yapılan anlaşma ile hastane hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyelerin üye kimlik kartlarını göstermeleri veya odaya kayıtlı olduklarını insan kaynaklarına beyan etmelerinin yeterli olacağı ifade edildi.