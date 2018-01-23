Urfa İçin Güzel Hizmete Girdi...

Ağrı (Algoloji) polikliniği adından da anlaşılacağı gibi sürekli (kronik) ağrı şikayetleri olan ve bu nedenle çeşitli polikliniklerde değerlendirilmiş ancak sorunları giderilememiş hastaların başvurdukları bir yerdir. Burada hastalar ayrıntılı bir şekilde değerlendirildikten sonra esas şikayetleri olan ağrının giderilmesine yönelik olarak müdahale planlanır. Ağrı polikliniğinde kansere bağlı ağrılar ve kanser dışı kronik ağrıların tanı ve tedavilerine yönelik işlemler yapılır. Bunlar arasında toplumda çok sıklıkla rastlanan baş ağrıları, fıtığa bağlı boyun, omuz, kol ve ağrıları, eklem ağrıları, omuz eklemine bağlı kasların yırtılması, zedelenmesi ile ortaya çıkan ağrılar, el bileği ile el parmaklarındaki eklem, tendon hasarlarına bağlı ağrılar, fibromiyalji (yaygın kas kasılmasına bağlı ağrılar), omurgadan ve fıtıktan kaynaklanan bel ve bacak ağrıları , şeker hastalığına bağlı ayaklarda oluşan yanma, sızlama şek¬lindeki nöropatik ağrılar, damar tıkanıklığına bağlı bacak ağrıları bu gruptaki ağrılardır. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı olarak yeni açılan Ağrı polikliniğinde Doç.Dr. Nuray ALTAY tarafından bu hastalara gerekli tedaviler yapılmaya başlanmıştır. Burada hastalarımıza ağrılarının giderilmesi için planlanan tedaviler kendilerine anlatıldıktan sonra randevuları ve hazırlıkları yapılarak gerekli işlemler uygulanmaktadır. Hastanemizdeki bu hizmetten yararlanmak isteyen hastalarımız B Blok 4. Kattaki Ağrı (Algoloji) polikliniğine başvurabilirler.