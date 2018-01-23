Başkan Yavuz’dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Bu harekatın atılması gereken çok önemli ve kritik bir adım olduğuna dikkati çeken Başkan Yavuz, "Türkiye'nin sınır güvenliği ve ülkemizin menfaatleri için Suriye'nin kuzeyinde bu operasyon başlatıldı. Ülkemizin terörist unsurlarla komşu olmaması için, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesinin önüne geçmek için bu harekatı destekliyoruz. Tıpkı 80 milyon gibi Şehit Aileler ve Gaziler olarak bizlerin de elleri semaya açılmış durumdayız. Dualarımız ve gönlümüz askerlerimiz ile birlikte. Aynı zamanda Şehit Aileler ve Gaziler olarak zeytin dalı harekatına katılmaya hazırız " diye konuştu.