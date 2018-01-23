OGM Hastane Bahçesine Ağaçlandırma Çalışması yaptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi Bahçesine 400 adet fidan dikildi.Fidan dikim ve dağıtım törenine Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Kaymakam Sayın Ömer Çimşit, Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver, Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Arslan Çiftçi, Mahmut Şık, Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimi İlhan Erkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Siraç Yolcu, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ile Ak Parti İlçe Eski Başkanı Mehmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.Ağaçlandırmanın ve fidan dikiminin önemine vurgu yapılan konuşmaların ardından Devlet Hastanesi bahçesine Şanlıurfa Orman Genel Müdürlüğünce temin edilen fidanlar protokol, hastane çalışanları ve vatandaşlarca toprakla buluşturuldu.Dikim törenin ardından ilçe meydanında vatandaşlara protokolün de katılımı ile 4600 fidan dağıtımı yapıldı.