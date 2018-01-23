Hemşireler Yoğun Bakım Hastalarının Önünde Göbek Attı

Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşireler yoğun bakım hastalarının önünde göbek atmaya başladı. Yoğun bakımdaki hastalara canlarıyla uğraşırken, hasta yakınları acı ve üzüntüyle yoğun bakım ünitesinin önünde beklerken hemşirelerin göbek atması ahlaki ve vicdani olarak hoş karşılanmadı.Video çekilirken kameranın açısı hastalara taraf olmasın diye orada bulunan bir hemşire “Şu taraftan çek de hastalar çıkmasın” uyarısında bulundu. Hemşirelerin müzik açıp oyun oynadığı sırada başka bir çalışan onları videoya kaydetti. Videonun internete düşmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Hastaların önünde onları rahatsız edecek seviyede müzik ve müziğin verdiği coşku ile ortaya çıkan bağırışmaların hastaların rahatsız olmasına sebebiyet verecek şekilde yüksek olması, hemşirelere yakışmayan bir davranış olarak karşımıza çıkıyor.Hemşirelerin aldıkları eğitimi bir kenara bırakacak olursak vicdani olarak da yanlış bir hareket olan bu davranış hakkında hastane yönetimi ne demiş nasıl bir uyarıda veyahut cezai bir işlem uygulamış henüz bilinmiyor.