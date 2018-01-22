9 Suriyeli Mülteci Donarak Öldü

Lübnan’da iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava 9 can aldı.Lübnan Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Masna sınır kapısı yakınlarında, 9 Suriyeli mültecinin donmuş bedeninin bulunduğu ifade edildi.Açıklamada 6 Suriyelinin de donmak üzereyken bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, Suriyelilerin bulunduğu bölgenin insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.Lübnan Ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki Suriyeli kaçakçılık nedeniyle gözaltına alındı.Lübnan’da iki gündür etkisini gösteren kar yağışı ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Bekaa Vadisindeki Mülteci Kamplarını oldukça tehdit ediyor.Lübnan’daki mültecilerin kış şartlarında bu kadar zorlanmalarının en büyük sebebi çadırların kış şartlarına dayanıksız olması ve ısınacak malzemelerin eksik olmasından meydana geliyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Bu bölgede bulunan mültecilerin büyük çoğunluğu kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi veriyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.