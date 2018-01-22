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Bu haber 22 Ocak 2018 09:37:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Görev Yapan Acil Servis Çalışanları Acil İstekte Bulundu

​urfa’da sağlık sektöründe görev yapan çalışanlar İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut’a dilekçe gönderdiler. Gönderdikleri dilekçede talep ettikleri şey görenleri hüzünlendirdi.

Urfa'da Görev Yapan Acil Servis Çalışanları Acil İstekte Bulundu

Urfa’da görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri İl Sağlık Müdürlüğünden bir istekte bulundu. İsteklerini dilekçe ile bildiren ekipler Zeytin Dalı Operasyonunda gönüllü sağlıkçılar olarak görev almak istediklerini dile getirdiler.

İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut gördüğü dilekçeler karşısında duygulandığını ifade ederek 112 Servis çalışanlarından gelen dilekçeleri yayınladı ve “Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

112 ATT Ekipleri yazdıkları dilekçede şunları ifade etti;

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Ö-HABER
Urfa'da Görev Yapan Acil Servis Çalışanları Acil İstekte Bulundu
Urfa'da Görev Yapan Acil Servis Çalışanları Acil İstekte Bulundu
​urfa’da sağlık sektöründe görev yapan çalışanlar İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut’a dilekçe gönderdiler. Gönderdikleri dilekçede talep ettikleri şey görenleri hüzünlendirdi.
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