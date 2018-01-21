Ne Vicdan Kabul Eder Ne De Allah Kabul Eder

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, ilgili bakanlıkların daire başkanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı'yı makamında kabul etti, Suruç ovasındaki çiftçilere yönelik eğitim programlarının başlangıcı için Şanlıurfa'ya gelen heyetle buluştu.Kabulün ardından Suruç ilçesine geçen Vali Erin ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ ve Suruç Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve çiftçilerin de katılımıyla Suruç Öğretmenevi'nde düzenlenen eğitim programına katıldılar.Programın açılışında bir konuşma yapan Vali Erin, en büyük zenginliğimizin sahip olduğumuz verimli tarım alanları ve sulama suyu kaynakları olduğunu belirterek, “Bölgede elimizde petrolümüz yok, çok değerli madenlerimiz yok ama dünya ülkelerinin birbirleriyle mücadelesine sebep olacak ve önümüzdeki dönemde önemi kat be kat artacak bir su kaynağımız ve bu suyu ulaştırmamız gereken tarım alanlarımız var” dedi.Suruç'un sahip olduğu azimle zenginliğin merkezinde olan ilçelerden biri olduğunu dile getiren Vali Erin, suyun Suruç'a ulaşmasıyla elde edilen gelir artışına dikkat çekerek, şunları kaydetti:“Ne su kaynaklarımız sınırsız ne de kullanacağımız topraklar hoyratça kullanabileceğimiz kadar fazla. Bu ikisini iyi değerlendirirsek, birbirimizi düşünerek ve diğer kardeşlerimizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak modern teknolojileri kullanarak bunu yaparsak sürekli hale getirebiliriz.Devlet Suruç'ta sadece 56 bin hektarlık alana su ulaştırılmasını planladı. Bu iş için tahmini yatırım bedeli 2 milyar TL'nin üzerindedir.Modern sulama tekniklerini kullanırsak, toprağımızın ve ürünümüzün ihtiyacı ne ise o miktarda suyumuz var. Ama sulama yapan çiftçilerimizin bilinçsiz kullanması neticesinde suyun Akçakale'ye ulaşmadığını gördük. Kaymakamlarımız ve ilgililere suyun dikkatli kullanılması konusunda talimat verdik ama başarılı olamadık. Sonuçta görevi terörle mücadele ve güvenlik olan özel harekat birimlerini Suruç'ta ana kanal boyunca nöbet tutturmak zorunda kaldık. Bu ne bize yakışıyor ne de Suruç'a yakışıyor.Sulama konusunda belirlenmiş prensiplere titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sulama yatırımlarına yüzde 50 hibe sağlıyor. Mutlaka projelerinizi hazırlayın ve başvurunuzu yapın. Yüzde 50 hibeden faydalanın ve tarla içi sulama sistemlerinizi kurun.Önümüzdeki dönemlerde tarla içi modern sulama sistemi kurmayan çiftçilerin desteklemeleri kesilebilir. Bu konunun gündemde olduğunu hatırlatmak isterim. Bu işi ya yapacağız ya yapacağız. Altında kalmayacağız. Suruç olarak, Şanlıurfa çiftçileri olarak bu işi yaptık, başardık dememiz lazım”Suruç ve Aligör mahallesinde bilinçsiz sulamadan dolayı mahallelerin su içinde kaldığı geçen yaz aylarını hatırlatan Vali Erin, “Ölülerimizi gömecek toprağı bulamaz olmuştuk. Yeraltı su seviyesi yükseliyor, ev yapacak temeli kazamaz duruma geliyoruz. Bu kaynağı bu kadar hesapsız kitapsız kullanmayı ne devlet kabul eder, ne vicdan kabul eder ne de Allah kabul eder” dedi.Açılış konuşmalarının ardından Bakanlık müsteşar yardımcıları ve daire müdürleri, sulama sorunlarının çözümleri, sulama yatırımları hibe programları ve çeşitli konularda muhtarlar ve çiftçilere bilgiler aktararak gelen soruları yanıtladılar.Sulama sorunlarını ortadan kaldırmak, modern sulama tekniklerinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen çiftçi eğitim programlarının diğer ilçelerde de devam edeceği bildirildi.