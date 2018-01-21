Urfa'da Feci Kaza,1 Ölü 6 Yaralı

Olay,Dün Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunun Nizip Yakınlarında Meydana Geldi.Öğrenilen Bilgiye Göre,27 JC 834 plakalı Araç Sürücüsünün Hakimiyetini Kaybetmesi Nedeniyle Yoldan Çıkarak Takla Attı.Kazada 7 Kişi Yaralandı.Çevredekilerin Durumu Bildirmesi Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri İlk Müdahalenin Ardından,Yaralıları Ambulanslarla Hastaneye Kaldırdı.Hastaneye Kaldırılan Ağır Yaralı Araç Sürücüsü Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı.Yaralı 6 Kişinin Tedavisinin Devam Ettiği Bildirildi.Kaza İle İlgili Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı.