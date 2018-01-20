Haber Vermemek Suça Ortak Olmaktır!

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen çocuk istismarı skandalına ilişkin Meclis’e araştırma önergesi verdi. Tanal, “Sadece tek bir hastane istatistikleri ülkenin çocuk istismarına ilişkin utanç tablosunu yüzümüze tokat gibi vurmuştur. Skandala göz yuman hastane görevlileri tespit edilmeli ve görevinden alınmalıdır. Bu skandalı tespit eden hastane görevlisini ise Sağlık Bakanı yapsak az gelir” dedi.Hem Sağlık Bakanlığı'na dilekçe veren hem de Meclis’e araştırma önergesi veren Tanal, gerekçesini ise şöyle anlattı:“Şüpheli durumları ve 18 yaş altı çocukların hamile kalma, şiddete maruz kalma durumları söz konusu olduğunda Emniyet'e bilgi vermek zorunda olan hastane, bu bilgiyi Emniyet'e bildirmeyerek saklamıştır. Belki de yardıma ihtiyacı olan fakat korkudan sesini çıkaramayan çocuklarımızın tek kurtuluşu hastane görevlileri olabilirdi. Ancak hastane görevlileri üzerine düşen görevi yerine getirmedi.Çocuk gebeliğinin bir yasal zorunluluk olarak ilgili kurumlara bildirilmemesi, açıkça çocuk istismarının üzerini örtmek ve suça ortak olmak anlamına gelir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Çocuk istismarına göz yuman skandal olayın aydınlatılması, hastanenin Emniyet'e durumu neden bildirmediğinin araştırılması, hastanede görev yapan hangi yetkililerin ihmalinin olduğu, hastane polisinin durumdan haberi olup olmadığı, hastanede denetlemenin neden yapılmadığı, Valiliğin neden olaya ilişkin soruşturma izni vermediği sorularına açıklık getirmek ve bu skandal çocuk istismarına göz yuman, saklayan kişilerin tek tek tespit etmek için Meclis acile bir komisyon belirlemelidir.Gerekirse hastaneye, olay yerine komisyon gitmeli ve çocuk istismarı kayıt altına alınmalıdır.”