Tatlıses'ten O İddialara Yanıt,Böyle Aptalca...

Şarkıcı İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin, 'Survivor' Anıl Tetik’in eski aşkı olduğu iddia edildi.Akşam'ın haberine göre; Yasemin Şefkatli, Anıl Tetik’le aşk yaşıyordu. İdo Tatlıses, yakın arkadaşı Tetik’in ilişkisinin sona ermesinden sonra Şefkatli’yle birlikte olmaya başladı.Bu durum karşısında bir hayli bozulan Anıl Tetik, genç şarkıcı ile ilişkisini kesti.Instagram hesabından açıklama yapan İdo Tatlıses, "İsmi geçen şahısla hiçbir dönem hiçbir şekilde arkadaşlığım olmamıştır" dedi.İdo'nun açıklaması şöyle: