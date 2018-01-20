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Bu haber 20 Ocak 2018 23:17:21 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'ten O İddialara Yanıt,Böyle Aptalca...

Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin tanışmalarının bir hayli ilginç olduğu iddia edildi. Genç şarkısı ise 'arkadaşının aşkı' dedikodusunu yalanladı.

Tatlıses'ten O İddialara Yanıt,Böyle Aptalca...

Şarkıcı İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin, 'Survivor' Anıl Tetik’in eski aşkı olduğu iddia edildi.

Akşam'ın haberine göre; Yasemin Şefkatli, Anıl Tetik’le aşk yaşıyordu. İdo Tatlıses, yakın arkadaşı Tetik’in ilişkisinin sona ermesinden sonra Şefkatli’yle birlikte olmaya başladı.

Bu durum karşısında bir hayli bozulan Anıl Tetik, genç şarkıcı ile ilişkisini kesti.

İDO TATLISES'TEN SON NOKTA: ARKADAŞIM DEĞİL

Instagram hesabından açıklama yapan İdo Tatlıses, "İsmi geçen şahısla hiçbir dönem hiçbir şekilde arkadaşlığım olmamıştır" dedi.

İdo'nun açıklaması şöyle:
"Benimle ve çok değer verdiğim, gözümden sakındığım kız arkadaşım Yasemin Şefkatli ile ilgili olarak birkaç gündür bazı magazin çevrelerince dile getirilen mesnetsiz, tutarsız, aslı astarı olmayan iddialarla ilgili ilk ve son açıklamamdır. Sahne sanatları, popüler müzik gibi halkın yoğun ilgisine mazhar olan kişilerle hayatını sürdüren insanların, hayatlarının, yaşam biçimlerinin, yapıp ettiklerinin, merak edilmesi, yakından takip edilmesi, haberlerinin yapılması hem dünyada hem ülkemizde gayet olağan bir durumdur. Bundan dolayı bu vb. haberleri yapmak için çaba sarf eden emek harcayan basın emekçilerine, magazin basınına saygım sonsuzdur. Ancak halkımızın haber alma hakkını gözetmek yerine, kendilerini bir şekilde gündemde tutmak için bir takım aslı astarı olmayan iddialarla ortaya çıkan kişilerin söylemlerini, araştırmadan, hiçbir kaynaktan doğrulatmadan gündeme taşımak magazin gazeteciliği değildir. İddiaya göre, ben kız arkadaşım Yasemin Şefkatli ile eski erkek arkadaşıyla arkadaş olmam sayesinde tanışmışım. İsmi geçen şahısla hiçbir dönem hiçbir şekilde arkadaşlığım olmamıştır. Bu aslı astarı olmayan, 'saçma' bile diyemeyeceğim iddia için sadece gülüyorum. Anca bu tarz söylemler, kendimi bildiğim için zerre umurumda olmasa da sevenlerim, ailem ve çevrem için kırıcı olmaktadır. 'Arkadaşının aşkı', 'yasak aşk' gibi komedi filmleri için tercih edilen senaryoların, halkımızın ilgisini çekeceği, gündem oluşturacağı için değerli magazin basınımızı heyecanlandırmasını anlıyorum ancak magazin basınımızdan da yalan yanlış iddialarla, mutluluk duyduğum bir ilişkiyi ve saygı duyduğum bir insanı rencide ederek, ailemi, sevenlerimi, çevremi ne kadar üzdüklerini anlamalarını istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimi en iyi şekilde yaparak, hayata değer katmak ve etki edebildiğim kim varsa onları mutlu etmek için elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Böyle aptalca iddialar için açıklama yapmaktan hicap duyuyorum ancak işini layıkıyla yapan magazin basınındaki değer verdiğim insanların konuyu benden duymayı gerektiğini bu açıklamayı yaptım. Herkese, başkalarının hayatlarıyla, ilişkileriyle, mutluluk ya da mutsuzluklarıyla değil kendi yaptıklarıyla güzel bir hayat diliyorum."
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Magazin
Tatlıses'ten O İddialara Yanıt,Böyle Aptalca...
Tatlıses'ten O İddialara Yanıt,Böyle Aptalca...
Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin tanışmalarının bir hayli ilginç olduğu iddia edildi. Genç şarkısı ise 'arkadaşının aşkı' dedikodusunu yalanladı.
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