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Bu haber 20 Ocak 2018 23:03:45 Tarihinde eklenmiştir.

İşte Şanlıurfa'da ki Suriyeli Sayısı...

Suriyeli Vatandaşların En Fazla Yaşadıkları Şehir İstanbul...

İşte Şanlıurfa'da ki Suriyeli Sayısı...

Suriye'de Yaşanan Savaştan Dolayı Türkiye'ye Gelen Suriyeli Sayısı 3.5 Milyona Yaklaştı.

Interpress’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2017'de Türkiye'de bir milyon 852 bin 563'ü erkek, bir milyon 571 bin 674'ü kadın  toplam 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli Bulunuyor.

Türkiye'de en fazla Suriyeli 537 bin 829 kişiyle İstanbul'da yaşarken sırasıyla 462 bin 961 kişiyle Şanlıurfa, 457 bin 106 ile Hatay, 350 bin 67 ile Gaziantep, 191 bin 684 ile Mersin’in izlediği belirlendi. Geçen yılın Kilis'in nüfusu, 130 bin 825 olarak kayıtlara geçerken, bu ilde yaşayan Suriyelilerin sayısının bu ilin nüfusunu geçerek 131 bin 914’e yükselmesi dikkat çekti. Türkiye'de en az Suriyeli bulunan il ise 57 kişiyle Bayburt olurken, bu ili 60 Suriyeli ile Artvin’in takip ettiği saptandı. En az Suriyelinin yaşadığı illerden Bartın'da 65, Gümüşhane'de 87, Iğdır'da ise 104, Suriyelinin yaşadığı tespit edildi.



 
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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