İşte Şanlıurfa'da ki Suriyeli Sayısı...

Suriye'de Yaşanan Savaştan Dolayı Türkiye'ye Gelen Suriyeli Sayısı 3.5 Milyona Yaklaştı.Interpress’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2017'de Türkiye'de bir milyon 852 bin 563'ü erkek, bir milyon 571 bin 674'ü kadın toplam 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli Bulunuyor.Türkiye'de en fazla Suriyeli 537 bin 829 kişiyle İstanbul'da yaşarken sırasıyla, 457 bin 106 ile Hatay, 350 bin 67 ile Gaziantep, 191 bin 684 ile Mersin’in izlediği belirlendi. Geçen yılın Kilis'in nüfusu, 130 bin 825 olarak kayıtlara geçerken, bu ilde yaşayan Suriyelilerin sayısının bu ilin nüfusunu geçerek 131 bin 914’e yükselmesi dikkat çekti. Türkiye'de en az Suriyeli bulunan il ise 57 kişiyle Bayburt olurken, bu ili 60 Suriyeli ile Artvin’in takip ettiği saptandı. En az Suriyelinin yaşadığı illerden Bartın'da 65, Gümüşhane'de 87, Iğdır'da ise 104, Suriyelinin yaşadığı tespit edildi.