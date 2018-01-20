Kan donduran olay! Baba 5 çocuğuna ve baldızına istismardan tutuklandı

Evrensel’den Metehan Ud’un haberine göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Baba E. D. öz kızlarına ve eşinin kız kardeşine cinsel istismar, cinsel saldırı, darp, tehdit suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandı. Mağdurların ifadeleriyle yaşları 20, 18, 16, 13, 10 olan çocukların uzun süredir cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

En büyük kız çocuğu E.D, yaşananları savcılıkta verdiği ifadesinde anlattı. Abla E.D’nin anlatımına göre işsiz baba E.D. anne M.D.’nin evlere temizlik için gittiği zamanları fırsat bilerek kızlarını odasına çağırarak istismar ediyor ve ses çıkarmaları halinde ölümle tehdit ediyordu. Ayrıca baba E.D’nin 6 ve 8 yaşındaki erkek çocuklarını da pornografik fotoğraflar gösterdiği de abla E.D’nin ifadeleri arasında yer aldı.

ANNE VE ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Korkunç olay, üniversiteye gitmek için kentten ayrılan E.D.’nin şikayetiyle ortaya çıktı. Doğubayazıt’a giden avukatlar abla E.D ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından başlatılan operasyon kapsamında istismar şüphelisi baba E.D gözaltına alınırken anne ile 7 çocuğu koruma altına alındı. Baba E.D. daha sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinin kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadelerde istismar şüphelisi Baba E.D’nin yanlarına okumaya gelen eşinin 13 yaşındaki kız kardeşini de istismar ettiği ortaya çıktı.

Çocukların ve annenin avukatı Sena Yazıbağlı Gül başka mağdurların da olabileceğini belirterek soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini anlattı. 14 yaşında evlendirilen annenin de cinsel istismar mağduru olduğu kaydedildi.