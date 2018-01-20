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Bu haber 20 Ocak 2018 15:37:16 Tarihinde eklenmiştir.

Bozova Ak Parti İlçe Kongresinde Sandalyeler Havada Uçuştu

​Bozova Ak Parti İlçe Kongresinde sandalyeler havada uçuştu. Çok sayıda gözaltı var.

Bozova Ak Parti İlçe Kongresinde Sandalyeler Havada Uçuştu

Ak parti Bozova Kongresi bugün öğlen saatlerinde başladı. Çok sayıda partili ve vatandaşların katıldığı kongrede Eczacı Süleyman Deveci tek aday olarak gösteriliyordu. Fakat Deveci’nin karşısına çıkarılan başka bir adaydan sonra kongrede kavga çıktı. 

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda Şanlıurfa Ak parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Zeynel Beyazgül kongreyi terk etti. Olayda birçok kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.
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Bozova Ak Parti İlçe Kongresinde Sandalyeler Havada Uçuştu
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