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Bu haber 20 Ocak 2018 14:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Bucak'tan Üyelerine Büyük Hizmet

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK, daha önceden vergi dairelerine yatırılan Ticaret Sicil Harç, Rekabet Kurumu Payı ve ilan ücretlerinin artık Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Sicil memurluğu tarafından tahsil edilmeye başlandığını açıkladı.

Bucak'tan Üyelerine Büyük Hizmet

Bucak, hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi maksadıyla Ticaret Sicil harçlarının Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından tahsil edilmesi için de bazı kanunlarda değişikliğe gittiğini, bu konudaki uygulamanın 1 Ocak 2017’den itibaren yürürlüğe girdiğini söyledi. Önceden gerçek kişilerin, şirketlerin ve kooperatiflerin ticari faaliyete başlamadan önce ticaret sicil kaydı oluşturmak zorunda olduğunu da dile getiren Bucak, kayıt sırasında bazı belgelerin yanı sıra vergi dairelerine ticaret sicil harcı yatırıldığını gösteren makbuz istendiğini ifade etti. Sicil harçlarının vergi dairelerine yatırıldığını kaydeden Başkan Bucak  “Ancak, bürokratik işlemleri çoğaltan bu uygulama yeni yıldan itibaren kaldırıldı. 

Ticaret sicil harçları ve Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce yayınlanmak üzere Türkiye Sicil Gazetesine gönderilecek ilan ücretlerinin de artık odamızda tahsil edilebilecek. Üyelerimiz, odaya geldiğinde burada hem ticaret sicil harcını yatırmış olacak, hem istediği belgeyi alarak zaman kaybetmeden işlemlerini bitirmiş olacaklar, Üyelerimizin memnuniyetini kazanmayı amaçlayan bu uygulamalar için Hükümetimize ve TOBB Başkanımız  Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi. 
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