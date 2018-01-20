Fakıbaba, Kim Ne Söylerse Söylesin Büyük Gelişmeler Var...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımın iyi ellerde olduğunu belirterek, "Kim ne söylerse söylesin tarımda büyük gelişmeler var. Yıllara baktığımızda, tarımda geldiğimiz çok önemli noktalar var." dedi.

Fakıbaba, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, tarım ve insanın, hayatın kendisi olduğunu ifade etti.

Ödül alan fotoğrafların kendisinde bıraktığı etkiyi anlatan Fakıbaba, "Şöyle bir baktığımda, gün doğumunu, gökyüzünde uçuşan kuşları, uçsuz bucaksız rengârenk tarlaları, kuzuları, deniz fenerini görüyorum. Her şey canlı gibi duruyor önümde, adım atsam adeta pazara inecekmişim gibi geliyor, seralarda geziniyorum, tarlaları suluyorum, balyaları ben yuvarlıyorum sanki. Ekmek kokusunu alıyorum adeta. İçimi bir huzur kaplıyor. Yaşadığımı hissediyorum." diye konuştu.

Fakıbaba, tarımdaki ilerlemeye dikkati çekerek, "Tarım o kadar iyi ellerde ki kim ne söylerse söylesin tarımda büyük gelişmeler var. Yıllara baktığımızda, tarımda geldiğimiz çok önemli noktalar var. Yeterli mi, yeterli değil. Her gün gece gündüz demeden ben ve arkadaşlarım, ekip olarak, hükümet olarak ciddi şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılanların fotoğraf heyecanından vazgeçmemesini ve fotoğraf makinelerini yanlarından ayırmamasını isteyen Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Keşke ben de fotoğraf sanatçısı olsaydım, gittiğim her yerde güzellikleri çekseydim. Dün Gaziantep'teydik. O kadar güzel bir çiftlik gezdik ki hayran kaldım. Çiftliğin sahibi beni gezdirirken o kadar mutlu ki. Bu bir sevgi, aşk, para kazanmak falan değil. Sadece ürettiği ürünleri, hayvanları, buzağıları gösteriyor. Ona o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki."

Yarışmanın destekçileri arasında yer alan Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da 15 yıldır tarımın finansmanı için çalıştıklarını belirterek, "Bugün tarım finansmanında özel bankalar arasında birinci, tüm bankalar içinde ise Ziraat Bankasından sonra ikinci olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu konuda gerekli adımları hızla atıyoruz ve atmaya devam etmeliyiz. Milli tarım politikamızı, genç ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. 'Buzağılar ölmesin' kampanyasına biz de kendi portföyümüzle destek vereceğiz." diye konuştu.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da sade bir vatandaş olarak Fakıbaba'ya teşekkür ederek, "Az ve orta gelirli insanları da et ile buluşturdunuz, herkesin evine et girmesini sağladınız, sağ olun." dedi.

Fakıbaba, konuşmaların ardından dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini verdi, serginin açılışını yaptı.