Urfalı ister Nihat Çiftçi Ne Der?

Son zamanlarda manzara izlemenin en keyifli olduğu yapılar arasında yer alan seyir terası özellikle manzarası ile ünlü il ve ilçelere yapılan, genellikle Şehirlerin en yüksek tepelerinden manzarayı izlemek için ideal olan bir yapıdır.Türkiye’de de Antalya Trabzon gibi şehirlerde uygulama alanı bulan seyir terasının zemin döşemesi kalın camlar ile yapılıyor. Fazlaca maddi gelir ile şehrin ekonomisini canlandıran seyir terasını Urfalılar da talep ediyor.Son dönemlerde Urfa Kalesinde yaşanan üzücü ölümden sonra güvenlik açısında da avantaj sağlayacak seyir terası, Urfa Kalesi için artık gereklilik haline gelmiş bir uygulamadır.Urfa Kalesine seyir terasının yapılması için başvuruda bulunacaklarını dile getiren vatandaşlar; “Trabzon Uzungöl’de yapılan seyir terası, ayda ilçe ekonomisine 47 bin TL getiri sağlıyor. Şanlıurfa Kalesi’nde de böyle bir teras yapılabilir.” yorumlarında bulunarak hem ekonomi için hem de turist çekmek için oldukça ideal bir fikir olduklarını dile getirdiler.Urfa Kalesi’nden Urfa manzarasını izlemenin keyfini bilmeyenler için seyir terası uygulaması isteyen vatandaşlara yetkililerin ne cevap vereceği merak konuş haline geldi.