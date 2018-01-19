Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!

Osman Baydemir hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası götürüldüğü Ankara Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir partisinin Genel Merkez binasından çıktığı sırada "ifadeniz var" denilerek, götürüldüğü Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı haberde, Baydemir'in Şırnak İdil ilçesinde "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle açılan dosya kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.
Parti yöneticilerinin de ifade sırasında Baydemir'e eşlik ettiği belirtilirken, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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