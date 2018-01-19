Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Ocak 2018 23:41:12 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!

Gözaltına alınan Osman Baydemir, serbest bırakıldı

Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!

Osman Baydemir hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası götürüldüğü Ankara Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir partisinin Genel Merkez binasından çıktığı sırada "ifadeniz var" denilerek, götürüldüğü Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı haberde, Baydemir'in Şırnak İdil ilçesinde "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle açılan dosya kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi. 

Parti yöneticilerinin de ifade sırasında Baydemir'e eşlik ettiği belirtilirken, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!
Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!
Gözaltına alınan Osman Baydemir, serbest bırakıldı
Bahçeşehirde Karne Sevinci!
Bahçeşehirde Karne Sevinci!
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Dönemi Bugün Sona Erdi. Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsünün Öğrencileri Karnelerini Almanın Mutluluğunu Öğretmenleri ve Velileriyle Yaşayarak Sömestr Tatiline Girdi.
Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...
Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...
Ünlü sanatçı Urfalı İbrahim Tatlıses ınstagramdan annesi Leyla Tatlı ile paylaştığı fotoğrafın altına üzücü bir not düşerek hayranlarını üzdü.
Bayık, Karne Dağıtıp Öğrencilerle Oyun Oynadı
Bayık, Karne Dağıtıp Öğrencilerle Oyun Oynadı
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarısında öğrencilerle bir araya gelip başarı mutluluklarına ortak oldu.
Urfa'da Feci Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Urfa'da Feci Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Kafa Kafaya Çarpıştılar.
Urfa Belediyeleri İçin Büyük Fırsat...
Urfa Belediyeleri İçin Büyük Fırsat...
Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, beraberindeki milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti.
Vali Erin, Suruç AMATEM'de incelemelerde bulundu
Vali Erin, Suruç AMATEM'de incelemelerde bulundu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tadilat çalışmaları devam eden Suruç eski devlet hastanesi binasında incelemelerde bulundu.
Büyükelçi Önen, Dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme gayretini sürdürüyor
Büyükelçi Önen, Dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme gayretini sürdürüyor
Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin ve diğer Dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme gayretini sürdürüyor.
Harran Üniversitesinden Sert Açıklama...
Harran Üniversitesinden Sert Açıklama...
Harran Üniversitesi "11 Nisan stadyumunun arsasının başına gelenlerin, Eyyübiye arazisinin başına gelmesinden endişe etmekteyiz" dedi. İşte üniversiteden gelen son açıklama:
Halfeti Organik Tarımla Kalkınıyor
Halfeti Organik Tarımla Kalkınıyor
‘’Halfeti Organik Tarımla Kalkınıyor’’ projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Ve Diyarbakır’a Hayırlı Olsun
Şanlıurfa Ve Diyarbakır’a Hayırlı Olsun
Şanlıurfa Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı Abdullah Erin, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları tanıtım toplantısına katıldı.
Urfa İçin Güzel Haber,İlave Edildi...
Urfa İçin Güzel Haber,İlave Edildi...
Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilimizde kurulum çalışmaları bir süredir devam eden Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, 2018 Yılı yatırım programına yeni proje olarak ilave edildiğini söyledi.
İşsizlik maaşı kimlere veriliyor?
İşsizlik maaşı kimlere veriliyor?
Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!
Urfa Milletvekili Serbest Bırakıldı!
Bahçeşehirde Karne Sevinci!
Bahçeşehirde Karne Sevinci!
Suruç'ta 1 Terörist Yakalandı...
Suruç'ta 1 Terörist Yakalandı...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
14°C / 3°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:29
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿