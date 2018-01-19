Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...

Ünlü sanatçı Urfalı İbrahim Tatlıses ınstagramdan annesi Leyla Tatlı ile paylaştığı fotoğrafın altına üzücü bir not düşerek hayranlarını üzdü.Çok zor şartlar altında kendilerini büyüttüğünü ve bu yerlere getirdiğini ifade eden Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, bu fotoğrafı paylaşarak helallik istediğini söyledi.Duygulu sözlerini fotoğrafın altına yazarak sevenlerine gönderme yaptı. Annenin bu dünyada ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayan İbrahim Tatlıses, Bu paylaşımıyla hem hayranlarını üzdü hemde takdir topladı.