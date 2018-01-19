Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...

Çok zor şartlar altında kendilerini büyüttüğünü ve bu yerlere getirdiğini ifade eden Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, bu fotoğrafı paylaşarak helallik istediğini söyledi.
"Leyla Sultan ile en son fotoğrafımız... allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Bugün gittim elini öptüm her zaman olduğu gibi helallik istedim... ne zorluklara bizi büyüttü bu yaşa getirdi. Annelerin hakları ödenmez."
Duygulu sözlerini fotoğrafın altına yazarak sevenlerine gönderme yaptı. Annenin bu dünyada ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayan İbrahim Tatlıses, Bu paylaşımıyla hem hayranlarını üzdü hemde takdir topladı.
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