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Bu haber 19 Ocak 2018 17:13:09 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...

Ünlü sanatçı Urfalı İbrahim Tatlıses ınstagramdan annesi Leyla Tatlı ile paylaştığı fotoğrafın altına üzücü bir not düşerek hayranlarını üzdü.

Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...

Ünlü sanatçı Urfalı İbrahim Tatlıses ınstagramdan annesi Leyla Tatlı ile paylaştığı fotoğrafın altına üzücü bir not düşerek hayranlarını üzdü.

Çok zor şartlar altında kendilerini büyüttüğünü ve bu yerlere getirdiğini ifade eden Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, bu fotoğrafı paylaşarak helallik istediğini söyledi. 

"Leyla Sultan ile en son fotoğrafımız... allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Bugün gittim elini öptüm her zaman olduğu gibi helallik istedim... ne zorluklara bizi büyüttü bu yaşa getirdi. Annelerin hakları ödenmez."

Duygulu sözlerini fotoğrafın altına yazarak sevenlerine gönderme yaptı. Annenin bu dünyada ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayan İbrahim Tatlıses, Bu paylaşımıyla hem hayranlarını üzdü hemde takdir topladı.

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Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...
Tatlıses'ten Üzen Haber,Son Fotoğrafımız...
Ünlü sanatçı Urfalı İbrahim Tatlıses ınstagramdan annesi Leyla Tatlı ile paylaştığı fotoğrafın altına üzücü bir not düşerek hayranlarını üzdü.
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