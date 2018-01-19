Bayık, Karne Dağıtıp Öğrencilerle Oyun Oynadı

Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut ile birlikte 75. Yıl Ortaokulu'nda karne dağıtan Bayık, okul bünyesinde açılan Bilim ve Zeka sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Bilim, eğitim ve zekayı bir arada tutarak daha verimli bir nesil yetiştirme amacıyla açılan sınıfta öğrencilerle mangala oyunu Başkan Bayık, " Eğitim alanında yapılan tüm çalışma ve verilen tüm destekler aynı büyüyerek devam edecektir. Yeter ki, başarılı ve bilinçli nesiller yetişsin" dedi.