Urfa Belediyeleri İçin Büyük Fırsat...

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Erol Kaya, Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimler bölge toplantısının belediyelerin vizyon geliştirme, görüş alışverişinde bulunma anlamında önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Vali Abdullah Erin ise, Şanlıurfa’nın her anlamda taşıdığı potansiyellerle Türkiye’nin ilk on ili arasında yer aldığını ve şehrin her geçen gün gelişmeye ve değişmeye devam ettiğini kaydederek, gerçekleşecek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Erol Kaya’ya ve beraberindeki heyeti Şanlıurfa’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Erin, ziyaret anısına Kaya’ya bir Şanlıurfa tablosu hediye etti.

Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaretinde Erol Kaya’ya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.