Vali Erin, Suruç AMATEM'de incelemelerde bulundu

Yenisinin yapılması nedeniyle boşta kalan ve Şanlıurfa genelinde ihtiyaç bulunan Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) olarak hizmet vermesi için tadilat çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulunan Vali Erin, çalışmaların titizlikle takip edilmesi ve aksaklığa mahal verilmemesi için talimat verdi. Şanlıurfa merkezde yapılacak AMATEM’in proje, ihale, inşaat ve tefrişat çalışmalarının bir buçuk yıl kadar süreceğini, bu merkez tamamlanana kadar vatandaşların yataklı tedavi için başka illere gitmek yerine Suruç eski devlet hastanesi binasında hizmet vermeye başlayacak olan Yataklı AMATEM’e yönlendirileceğini söyleyen Vali Erin, hastane binasının bu amaçla hizmet verecek şekilde tadilat çalışmalarına başladıklarını ve kısa süre sonra hizmete sunacaklarını ifade etti.