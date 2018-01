Büyükelçi Önen, Dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme gayretini sürdürüyor

Büyükelçilik görevi süresince Çin’de yapmayı düşündüklerini her fırsatta dile getirdiğini belirten Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Büyükelçiliğimize nezaket ziyareti gerçekleştiren ABD’nin Çin Büyükelçisi Terry Branstad ile bir görüşme gerçekleştirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğin gerçek düzeyde devam etmesi gerektiğini, her iki ülkenin de NATO ülkesi müttefik devletler olduğunu hatırlattık. Aynı gün Azerbaycan’ın Çin Büyükelçisi Akram Zeynalli’ye bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Orada da, Büyükelçiye çalışmalarında başarılar dileğimizi ilettikten sonra karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz için neler yapabilirizi konuştuk” dedi.Büyükelçi Emin Önen, Çin Genel Ticaret Odası (CGCC) Başkan Yardımcısı Zhang Lijun ve beraberindeki heyeti kabulünde ise, Türkiye ve Çin Ticaret Odaları arasında işbirliği imkânlarını görüştüklerini belirterek, “Büyükelçilik görevi süresince Çin’de yapmayı düşündüklerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Pekin'deki görev süremiz boyunca gerçekleştirmek istediğimiz en önemli hedeflerimizden birisi Türk lobisini daha etkin kullanmak adına Çin'deki Türk kurum ve kuruluş sayısını arttırmak olacak. Bunlardan bir tanesi de Türk–Çin Ticaret Odasının kurulması idi. Onun için Çir CGCC Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul ettik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İnşaallah amaçladıklarımızın hepsini bir bir gerçekleştiririz” diye konuştu.