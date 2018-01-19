Harran Üniversitesinden Sert Açıklama...

Harran Üniversitesi "11 Nisan stadyumunun arsasının başına gelenlerin, Eyyübiye arazisinin başına gelmesinden endişe etmekteyiz" dedi. İşte üniversiteden gelen son açıklama:

"Kamuoyunda Üniversitemizi yıpratmak maksadıyla çıkan haberlerdeki yanlış algıları düzeltmek için aşağıdaki açıklamaları zaruri görmekteyiz.

1) Ziraat Fakültesi 2007 yılında Osmanbey Kampüsüne taşınmış, Veteriner Fakültesi halen Eyyübiye Kampüsünde eğitimine devam etmektedir. Ziraat ve Veteriner Fakültesi hocalarımızla yapılan istişare toplantılarında hocalarımızın %95 i Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Osmanbey Kampüsünde olması noktasında görüş beyan ettiler.

2) Eyyubiye Kampüsünde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun sınıfları çok kötü şartlarda ve her iki yüksekokulumuz için acilen bina bulmamız gerekiyor.

3) Geçtiğimiz yıllarda İl ve Eyyübiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyübiye Kaymakamlığı, Eyyübiye ilçe Emniyet Müdürlüğü, Eyyübiye Belediyesi ve diğer resmi kurumlar Eyyübiye Kampüsümüzden arsa talebinde bulundular.

4) Bütün bu durumları değerlendiren üniversite yönetimimiz “Eyyubiye kampüsünün şu an binalarının olduğu yaklaşık 250 dönümlük kısmını TOKİ alsın, bunun karşılığında da TOKİ fakülte, MYO binaları, lojman ve yurt yapsın” şeklinde bir karar aldı. Eğer bu kararımız gerçekleşse idi, hızlı bir şekilde Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler açacaktık. Ayrıca lojman, yurt, ilkokul, binaları yaparak üniversitemizi hem öğrenciler için hem akademisyenler için daha cazip bir merkez haline getirecektik.

5) TOKİ bu araziyi alıp yukarıda bahsedilen resmi kurumların taleplerini yerine getirsin ve bize de binalarımızı yapsın şeklinde görüşmemiz, başlangıçta TOKİ tarafından olumlu karşılandı. Ancak daha sonra bu iş yarıda kaldı.

6)Medyada tarım arazisi olarak gösterilen arazinin belirli bir kısmı diğer resmi kurumlara ait ve bu resmi kurumlar oralarda inşaat planlaması yaptı. Yani 2 yıl içinde tarım arazisi olarak gösterilen arsanın bazı bölümlerinde resmi kurumların binası yapılmış olacak. Bu durumda 2 yıl içinde Eyyübiye arazisi her tarafı binalarla çevrili bir alana dönüşecek.

7)Medyada Üniversite yönetimimiz hakkında çıkan yıpratıcı haberlere baktığımızda başlangıçta yeşil alan olarak planlanan 11 Nisan stadyumunun arsasının başına gelenlerin, Eyyübiye arazisinin başına gelmesinden endişe etmekteyiz."