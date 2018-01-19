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Bu haber 19 Ocak 2018 14:55:39 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Genel Başkanı Urfa'ya geldi

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya Şanlıurfa’ya geldi. Kaya, 2 gün sürecek olan gezisinin ilk günün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile yaptıkları sohbetin ardından Belediyenin şeref defterini imzaladı.

Ak Parti Genel Başkanı Urfa'ya geldi

AK Parti Belediyelerin bölge toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret etti.

Şanlurfa Büyükşehir Belediyesinde Şeref defterini imzalayan Ak Parti Genel Başkanı Erol Kaya Açıklamalarda bulundu. Erol kaya yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi;

“Tabi öncelikle Türkiye’de bazı talihsizliklerde yaşadığımızı ifade edeyim. Belediyeleri konuşurken biz AK Parti belediyeleri bir süreç yaşadık, toplumumuzun ve milletimizin bizden beklentileri olan daha yukarıya çekilmesi ile ilgili bir değerlendirme dönemi yaptık. Bu değerlendirmeleri yaparken AK Parti belediyeleri ile yarışan belediyelerin olduğunu özellikle altını çizdik. 884 Belediye başkanlarımızı tek tek tebrik ediyorum hizmet anlamında çok başarılı işler yapıyorlar. Acep biz lideri ve dünyanın en büyük siyasi dehalarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinde siyaset yapan arkadaşların çok daha fazla çalışmaları ve çok daha halkın gönlüne girmeleri gerekiyor.

Şimdide özellikle İstanbul’da Ataşehir ve Beşiktaş’tan yapılan biri işler başkanlığımızın değerlendirmesi ile ana muhalefetin garip açıklamalarına şahit olduk. Yani genel başkanları gitti orada yolsuzluk yapan o kişilere sahip çıktı. Genel başkanın tavrına saygı duyarız ama bir kişi çıktı ki, dedi ki biz Türkiye’nin bütün belediyelerini Ataşehir belediyesi yağacağız. Yolsuzluğun, hırsızlığın hukuksuzluğun olduğunu bütün Türkiye’ye taşıyacağız. İbretle ben milletimizin bu notu aldığını düşünüyorum.

Yerine biri ilk daha yaşıyoruz, ana muhalefetin ve Türkiye’nin en büyük şehir olan 15 milyonlu şehrinde bir ilk başlatıyor. Yani hanımefendinin açıklamalarında utanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu milletin değerlerine bu milletin geçmişine bu milletin kültürüne bu kadar saygısız bu kadar hakaret eden bir kişiyi bu şehirde il başkanlığı yapıyor olmasından utanç duyuyorum.

Ben bugün burada yapılacak olan bölge toplantılarımızın belediyelerimize, milletimize güzel şeyler getirmesini temenni ediyorum. Burada Urfa il teşkilatımızda bütün belediye başkanlarımıza bütün partililerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Tarım bakanını size verdik bence mutlaka tarım alanında Urfa’ya pozitif bir ayrımcılık yapılıyordur. Bende bu alanda Fakıbaba’nın Urfa tarımı ile ilgili olan kalkınmasındaki önemli motivasyonunu daha da arttıracağına inanıyorum. Mültecilerle ilgili üzülerek ifade edeyim, yine hatırlarsanız 16 Nisan öncesinde ana muhalefet ırkçılık yapmıştı. Türkiye’de yapılmaması gereken bir şeyi yaptı. Bu ülke farklılıkları bir arada tutan barışı teşvik eden bir ülkedir. Yani Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığını bizde yaşayabiliriz. Bizim medeniyetimiz her insana sahip çıkması gerektiğini ifade eden komşuluk haklarında inanılmaz derece saygı duyan “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Hükümetimiz belediyelerle ilgili mali yardımlarını sürekli ve arttırarak yapmaktadır. 2002’de 4.7 milyar olan yerel yönetimlere yardım, bugün ise 73 milyarlara gelmişler. Ve hala arttırmaya da devam ediyoruz. Yine AK Parti ve diğer belediyeler arasında bir ayrım derseniz, bu ayrımı hiç yapmadık ve yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Yani adaletin gereği neyse Türkiye’de kanunun tanınmış neyse biz hep onu yaptık."
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