Halfeti’de Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ‘’Yeşilözen, Fıstıközü, Bulaklı ve Kavaklıca’’ mahallelerinde yapılması planlanan ‘’Halfeti Organik Tarımla Kalkınıyor’’ projesi bilgilendirmetoplantısı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Akan Akmeşe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım Birimi Proje Koordinatörü Osman Aslan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden emekli Prof. Dr. Uygun Aksoy, Kayseri gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım Biriminden Yeşim Bekyürek, Mersin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım Biriminden Şebnem Kurt, Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Sait Yıldız’ın katılımı ile gerçekleşti.Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere Organik Tarım projesiyle ilgili bilgiler verildi.Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, projeye Belediye olarak katkı sağlayacaklarını belirtti.