Şanlıurfa Ve Diyarbakır’a Hayırlı Olsun

Bir otelde gerçekleştirilen 2018 Yılı Mali Destek Programları Şanlıurfa tanıtım toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ajansın faaliyetleri ve destek konularını anlatan film gösteriminin ardından, ajans uzmanları tarafından mali destek programları ve yatırım fırsatlarını tanıtma çalışmaları hakkında bilgiler verildi.Programda bir konuşma yapan Vali Erin, Karacadağ Kalkınma Ajansının 2018 yılında 4 program dahilinde Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki projelere 30 milyon TL’lik hibe desteği vereceğini belirterek, program detayları hakkında bilgiler verdi.Karacadağ Kalkınma Ajansı yönetim kurulu olarak 2018 yılı destek programlarının çerçevesini belirlediklerinde, cari giderleri ve tasarruf edilebilecek alanlardaki harcamaları kısarak, bu kaynağın tamamını özel sektöre, eksikliği hissedilen alanların niteliği ve kalitesini arttırmaya yönelik projelere tahsis ettiklerini belirten Vali Erin, “Ciro sınırını küçük tutarak daha küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ayakta durmasını sağlayacak kaynaklara ulaşmasını sağlayacak bir tedbir olarak gördük. Bu türden özel sektör işletmelerini sadece bu programla değil, KOSGEB’le, GAP İdaresiyle ve diğer kaynaklarla da inşallah desteklemeye devam edeceğiz” dedi.Program kapsamında eğitim ve teknolojiye ayrılan kaynakların da önemine değinen Vali Erin, destek programlarının Şanlıurfa ve Diyarbakır’a hayırlı olmasını dileyerek, destek programlarından faydalanmak isteyen işletmelerin Karacadağ Kalkınma Ajansı destek birimlerine müracaat etmesini, birimlerin her türlü destek için hazır olduğunu söyledi.Vali Erin, geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen, Karacadağ Kalkınma Ajansının kuruluşunda yer alan ve kurumsallaşmasında büyük emekleri bulunan Dr. İlhan Karakoyunlu’ya acil şifalar diledi.Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, insan kaynağı, tabiat varlığı, kültür varlıkları ve turizm potansiyellerini harekete geçirecek en önemli unsur olan eğitime, ajans destek programlarında yer verilmesinin önemli olduğunu belirtti. Konuların insan odaklı olduğunu ve kâr amacı gütmeden bölgenin kalkınmasını öncelediğini ifade eden Çiftçi, “İnsan kaynağı açısından kendimizi vererek, kurum kuruluşlarımız ve işletmelerimiz açısından hem Şanlıurfa’da hem Diyarbakır’da sanayinin adım atması noktasında bir yaklaşım ve girişim ruhu vermesini diliyoruz. Turizmi rota anlamında kalıcı hale getirip, zaten var olan turizm potansiyelini belli bir seviyeye taşımasını umuyoruz” dedi.Tasarım teknolojileri ve yazılım konularına verilen desteğin de şehrin genç ve dinamik nüfusunu ileri bir seviyeye taşımasını umduklarını kaydeden Başkan Çiftçi, bölge için en önemli konunun eğitim olduğunu bu anlamda okul öncesine verilen destekleri de anlamlı bulduklarını kaydetti.Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, Kobi, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklifi çağrıya çıkmış bulunuyor.