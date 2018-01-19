Urfa İçin Güzel Haber,İlave Edildi...

Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilimizde kurulum çalışmaları bir süredir devam eden Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, 2018 Yılı yatırım programına yeni proje olarak ilave edildiğini söyledi.



Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 15 Ocak 2018 tarih ve 30302 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2018 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak ilave edildiği müjdesini veren Vali Erin, OSB altyapı ve imar planı hazırlıklarının devam etmekte olduğunu, kurucu ortaklıklar ile birlikte koordine içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



Ekonomik kalkınma, tarımsal sanayi, istihdam ve şehre özgü marka değerler oluşturmada Gıda İhtisas OSB’nin büyük rol oynayacağını kaydeden Vali Erin, organize sanayi bölgelerinin planlı kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu belirterek, “Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB’nin amacı Büyük, orta ve küçük ölçekli parseller üreterek girişimcinin bu nitelikteki parsel talebini en ekonomik ve uygun koşullarda karşılamak, Ülkemizin ve Şanlıurfa’nın sosyo-ekonomik kalkınmasını temin etmek, İlimizin potansiyel ve stratejik kaynaklarını ekonomiye kazandıracak işletmelerin yatırım maliyetini azaltarak girişimcilerin önünü açmak ve ilimizin en büyük sorunu olan istihdam probleminin çözülmesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.



2018 Yılı yatırım programına dahil edilen Şanlıurfa Gıda OSB, 28.12.2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilmişti. Tescil işlemi tamamlanan OSB, Eyyubiye ilçesi Koçören mevkiinde 235 hektar büyüklüğünde alanda kurulacak. Yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdam oluşturması beklenen Gıda İhtisas OSB’nin kurucu ortakları; yüzde 32 ile Şanlıurfa Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 28 ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 28 ile Şanlıurfa Ticaret Borsası ve yüzde 12 ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden oluşuyor.